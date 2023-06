Gdzie zjesz najlepsze lody w Żarowie? Polecane miejsca w czerwcu 2023

W czasach Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na szeroką skalę. Lodziarze kręcili je w maszynkach. Serwowane były w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Żarowie otwierano przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostać można było jedynie latem, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Kaloryczność lodów

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi w gorące letnie dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. Do tego można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.