Gdzie możesz zjeść najlepsze lody w Żarowie? Sprawdź adresy w lipcu 2023

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szeroką skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w maszynkach. Były podawane na waflach lub andrutach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Żarowie powstawały przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody dostępne były jedynie latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym stało się modne chodzenie do cukierni i lodziarni. Lody nabyć można było również na ulicy ze specjalnych wózków. Wydawano je w pucharkach, a w ofercie znajdowały się podstawowe smaki, czekoladowe i śmietankowe.

W Renesansie odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Pierwsze informacje o deserach zrobionych z owoców, mleka i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować również wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek unikatowy i trudny do wykonania z powodu konieczności transportu lodu z gór.

Urządzenie do lodów ESPERANZA Vanilla EKI001

Urządzenie do lodów WMF Kitchenminis 416450011

Urządzenie do lodów CLATRONIC ICM 3650

Urządzenie do lodów CAMRY CR 4481

Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Żarowie, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Lody włoskie robione są z gotowych mieszanek w proszku łączonych z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podawane są w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale w sprzedaży są też np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy poprosić o polewę w różnych smakach.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że nie zawierają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody robione z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są bardzo zdrowe.

Domowe lody brzoskwiniowe. Bardzo prosty przepis. Już nie pójdziesz do lodziarni

Kaloryczność lodów

Sięgając po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi w upalne dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione w domu. W tym celu można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.