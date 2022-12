Drzewka i krzewy na pniu. Są piękne, ale dość wymagające. Sprawdź, jak o nie zadbać i zabezpieczyć na zimę

Drzewa i krzewy pienne w ogrodzie

Rośliny prowadzone w formie piennej to jedna z najbardziej efektownych dekoracji ogrodu. Smukły pieniek, zwieńczony ozdobną koroną, wyróżnia się na tle innych roślin i doskonale wygląda na trawniku. Taka forma prowadzenia roślin sprawdza się również w sadzie, gdyż agrest czy porzeczki szczepione na pniu zajmują mniej miejsca, a przy tym łatwiej jest je pielęgnować i zbierać z nich owoce. W formie piennej można prowadzić wiele krzewów oraz drzew i to zarówno ozdobnych (np. wierzby, róże, trzmieliny, iglaki, migdałek trójklapowy , kalina japońska, lilak Mayera, modrzew japoński i wiele innych) jak i użytkowych (np. porzeczki, agrest).

Drzewka piękne, ale wrażliwe

Pamiętaj o podlewaniu i nawożeniu drzewek na pniu

Przycinanie drzewek na pniu

Kolejny ważny zabieg w uprawie drzewek piennych to ich przycinanie. Rośliny szczepione na pniu nie rosną wprawdzie w górę, bo ich docelową wysokość określa wysokość podkładki, ale ich korony mogą mocno rozrastać się na boki, dlatego będą potrzebowały korekty. Wiele z nich bez przycinania rozrasta się tak bardzo, że traci ładną formę i przybiera luźny, nieefektowny i nieregularny pokrój (np. wierzba „Hakuro-nishiki” ). Z kolei krzewy owocowe bez cięcia nadmiernie się zagęszczają i słabiej owocują. Oczywiście zabieg należy dostosować do wymagań danej grupy roślin, gdyż inaczej przycina się pienne róże, inaczej wierzbę japońską, a jeszcze inaczej krzewy owocowe. Cięcia nie potrzebują jedynie krzewy karłowe o naturalnie gęstej, kulistej koronie (liczne iglaki).

Masz drzewko na pniu? Uwaga na odrosty z podkładki

Zabezpiecz drzewka przed mrozem

Kolejna sprawa to odpowiednie zabezpieczenie drzewek na zimę. W przypadku gatunków stosunkowo odpornych na mróz (np. liczne wierzby), mogłoby się to wydawać niepotrzebne, ale należy pamiętać, że nie jest to naturalna forma wzrostu tych roślin, wiec ich mrozoodporność też nie będzie taka, jak u form rosnących na własnych korzeniach. U drzewek piennych wrażliwa na zimno jest zarówno korona jak i miejsce szczepienia , dlatego to właśnie tą część drzewka należy zabezpieczyć szczególnie starannie. Najlepszą metodą ochrony jest zabezpieczanie drzewek słomianymi matami. Ponieważ jednak słoma jest ciężka, nie można owinąć nią wyłącznie wierzchołka drzewka, gdyż wtedy korona stanie się podatna na złamanie, dlatego słomianą matą trzeba otulać cale drzewko, wraz z pieńkiem. Jeśli chcemy zabezpieczyć tylko górną cześć drzewka, powinniśmy owinąć ją lżejszym materiałem jak np. włókniną czy tkaniną jutową.

Metoda ochrony przed mrozem róż piennych

Okrywanie drzewek w pozycji pionowej to najbardziej popularna metoda ich ochrony przed mrozem, ale młode róże pienne można osłaniać jeszcze w inny sposób. Późną jesienią, po pierwszych przymrozkach ich bezlistną koronę przygina się do podłoża razem z pieńkiem i usypuje nad nią kopczyk ziemi. Taki sam kopczyk usypuje się też wokół podstawy drzewka. Jest to jeden z lepszych sposobów zabezpieczania róż na zimę, ale możliwy do wykonania tylko u młodych egzemplarzy o elastycznym pieńku. Starsze róże należy okrywać w pozycji pionowej, inaczej można złamać pieniek podczas jego naginania do ziemi.