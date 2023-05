Do jakiego przedszkola w Żarowie zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone są zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku, na przełomie lutego i marca. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych sa narzucone odgórnie i mają zapis w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Żarowie?

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce istotna w rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.