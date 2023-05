Apteki w Żarowie. Sprawdź, gdzie po leki w maju 2023

Czym się odznacza farmaceuta?

Klienci wracają do swojej ulubionej apteki znajdującej się w Żarowie, kiedy wiedzą, że tam otrzymają pomoc farmaceuty. Jego dobre cechy to uprzejmość i empatia wobec pacjentów. Jest on znawcą farmakologii. Będzie wiedział jak Ci pomóc, jeśli zapytasz, jaki lek może pomóc. Wzbudza on także zaufanie społeczne.